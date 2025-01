Taxas de juros de longo prazo acompanham Treasuries e caem com abalo na área de IA

Na ponta curta da curva, porém, as taxas tiveram movimentos mais tímidos, com investidores mantendo posições antes da decisão do Copom na próxima quarta-feira.

Perto do fechamento a curva a termo precificava 90% de probabilidade de elevação de 100 pontos-base da taxa básica Selic no encontro do colegiado, contra 10% de chance de aumento de 125 pontos-base. Atualmente a Selic está em 12,25% ao ano.

Investidores e analistas têm se apegado às comunicações mais recentes do Banco Central para precificarem a alta de 100 pontos-base. No encontro anterior, no início de dezembro, o Copom sinalizou a intenção de promover mais dois aumentos de 100 pontos-base pelo menos, considerando o cenário adverso para a inflação.

No relatório Focus divulgado na manhã desta segunda-feira as projeções do mercado seguiram traduzindo uma deterioração das expectativas de inflação. A mediana para o IPCA projetado para 2025 passou de 5,08% para 5,50% e para 2026 foi de 4,10% para 4,22% -- em ambos os casos bem acima do centro da meta contínua de inflação do BC, de 3%.

O cenário fiscal também segue se deteriorando no Focus, com o mercado projetando déficit nominal de 8,72% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2025 e de 8,33% em 2026, ante percentuais de 8,37% e 7,55%, respectivamente, uma semana antes. O resultado nominal representa a diferença entre receitas e despesas do governo, já incluindo o pagamento dos juros da dívida pública -- referenciados em grande parte na Selic.

Às 16h36, o rendimento do Treasury de dez anos -- referência global para decisões de investimento -- caía 8 pontos-base, a 4,544%.