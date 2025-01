Nasdaq recua quase 3% com perdas em tecnologia após impulso de IA na China

É provável que os investidores questionem se os desenvolvimentos da DeepSeek têm o potencial de realmente desestabilizar o setor, disse Adam Sarhan, presidente-executivo da 50 Park Investments.

"Se for algo que possa, então teremos uma situação em que todas essas ações de IA e o mercado como um todo serão reavaliados."

A Nvidia, cujos chips são a principal escolha para fomentar aplicativos de IA, caía 11,7%, enquanto um indicador de ações de semicondutores recuava 6,5%.

Oito dos 11 setores do S&P 500 perdiam, com as ações de tecnologia liderando as quedas com uma baixa de 4,5%.

A Microsoft, a Meta e a Alphabet, controladora do Google, caíam entre 2,2% e 3,5%.

O Dow Jones caía 0,27%, a 44.306,06 pontos. O S&P 500 tinha queda de 1,70%, a 5.997,74 pontos, enquanto o Nasdaq Composite recuava 2,81%, a 19.393,48 pontos.