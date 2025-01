WEG recua mais de 6% após série de altas com IA no radar

SÃO PAULO (Reuters) - As ações da WEG chegaram a desabar mais 6% nesta segunda-feira na bolsa paulista, respondendo pelo pior desempenho do Ibovespa, após seis altas seguidas, período em acumulou uma valorização de quase 8%.

No radar estão notícias envolvendo a chinesa DeepSeek, que, conforme destacou o analista Lucas Laghi, da XP, geraram bastante preocupação com empresas de tecnologia dos Estados Unidos, mas também com fabricantes de equipamentos como Siemens Energy e Schneider, em razão de incertezas sobre gastos necessários com a infraestrutura de inteligência artificial.

A startup chinesa lançou na semana passada um assistente gratuito que, segundo ela, usa menos dados por uma fração do custo dos modelos das empresas já estabelecidas, possivelmente marcando um ponto de virada no nível de investimento necessário para a IA.