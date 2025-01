Bancos da zona do euro restringem acesso das empresas ao crédito, mostra pesquisa do BCE

FRANKFURT (Reuters) - Os bancos da zona do euro restringiram o acesso das empresas ao crédito no último trimestre e esperam mais restrições nos primeiros três meses de 2025, mostrou uma pesquisa do Banco Central Europeu nesta terça-feira, reforçando o argumento a favor de mais cortes nas taxas de juros à medida que a economia desacelera.

O crescimento dos empréstimos ficou praticamente estagnado durante a maior parte de 2024, uma vez que a tão esperada recuperação econômica não se concretizou devido ao consumo fraco, a uma recessão industrial de dois anos, à demanda de exportação insignificante e aos gastos sem brilho dos governos.

Os bancos esperavam endurecer os padrões de crédito ou os critérios de aprovação de empréstimos para as empresas, mas o fizeram muito mais do que o previsto, apesar da fraqueza da demanda geral, disse o BCE com base em sua Pesquisa de Empréstimos trimestral, um dado fundamental para a decisão da taxa de juros de quinta-feira.