Lula decide colocar Gleisi Hoffmann na Secretaria-Geral; restante da reforma ainda não está definido

O anúncio, no entanto, não deverá ser feito agora. Lula deverá fazer outras mudanças no primeiro escalão em fevereiro, logo depois da eleição das mesas da Câmara e do Senado, com ajustes considerados necessários tanto de gestão quanto políticos para reacomodar forças que hoje apóiam o governo.

De acordo com uma das fontes, Gleisi havia informado o presidente que gostaria de ir para a Secretaria-Geral, que trata da interlocução com movimentos sociais, ou para o Ministério do Desenvolvimento Social, que trata especialmente do programa Bolsa Família, hoje com Wellington Dias.

Lula chegou a oferecer o Ministério das Mulheres, já que a atual titular, Cida Gonçalves, teria revelado a vontade de deixar o governo, mas Gleisi não quis.

Para assumir o ministério, Gleisi terá que deixar a presidência do PT, o que aconteceria apenas em julho, com a eleição da nova diretoria. Agora, de acordo com o estatuto do PT, um dos membros da diretoria pode assumir um mandato-tampão até as eleições do partido.

REFORMA COMPLETA

O xadrez da reforma ministerial completa ainda está mais na cabeça do presidente do que circulando entre os aliados, mas sabe-se que Lula tem alguns problemas para resolver.