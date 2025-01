Alemanha prevê queda nas exportações em 2025 em meio a tensões comerciais, diz relatório

Por Christian Kraemer

BERLIM (Reuters) - As exportações da Alemanha devem cair 0,3% em 2025 devido ao enfraquecimento da competitividade e às crescentes tensões geopolíticas e comerciais, de acordo com relatório econômico anual do governo visto pela Reuters nesta quarta-feira.

As importações devem aumentar em 1,9% este ano, segundo o relatório.