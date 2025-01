Fed é guiado por metas econômicas e pela lei, não pela política, diz Powell

Por Ann Saphir e Howard Schneider

(Reuters) - Ao responder a uma série de perguntas sobre a influência do governo Trump sobre o banco central dos Estados Unidos, o chair do Federal Reserve, Jerome Powell, disse nesta quarta-feira que a política não motivou a decisão do Fed de deixar um grupo global voltado para o clima e não afetará suas decisões sobre a taxa de juros.

E embora Powell tenha dito que o Fed está trabalhando para alinhar suas políticas de pessoal com o decreto do presidente Donald Trump que proíbe a promoção da diversidade e inclusão, ele sinalizou que as mudanças podem ser limitadas, dizendo que elas seriam "consistentes com a lei aplicável" e que ele continua convencido de que a diversidade é uma marca registrada das organizações bem-sucedidas.