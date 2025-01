Futuros do Nasdaq sobem com alta de ações de chips e antes de decisão do Fed

Ultimamente, os mercados têm se mostrado nervosos com as tarifas propostas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, que poderiam exacerbar as pressões inflacionárias e adiar os cortes de juros pelo Fed.

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse na terça-feira que Trump ainda planeja cumprir sua promessa de impor tarifas sobre Canadá e México no sábado.

A leitura de dezembro do índice PCE, uma métrica crucial para avaliar a trajetória da inflação nos EUA, será divulgada na sexta-feira.

Os resultados trimestrais de Microsoft, Meta e Tesla serão divulgados após o fechamento dos mercados. A Apple também divulgará seus números nesta semana.

Enquanto isso, as ações de empresas de semicondutores e fabricantes de equipamentos relacionados avançavam nas negociações pré-abertura, depois que a ASML relatou pedidos no valor de 7,09 bilhões de euros no quarto trimestre, um número que superou em muito as expectativas.

O futuro do S&P 500 subia 0,09%, enquanto o contrato futuro do Nasdaq 100 tinha alta de 0,39%, e o futuro do Dow Jones recuava 0,05%.