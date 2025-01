Governo suspende iniciativa do IBGE que gerou crise com servidores

BRASÍLIA (Reuters) - O Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO) anunciou nesta quarta-feira a suspensão da Fundação IBGE+, iniciativa que deflagrou uma crise interna no órgão de estatísticas do governo.

O clima no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) ficou turbulento após o presidente Marcio Pochmann propor criar a Fundação IBGE+, batizada internamente pelos funcionários de IBGE paralelo. O estatuto de criação da fundação previa a possibilidade de parcerias e contratos com entidades privadas.

Em nota à imprensa, o Planejamento informou que resolveu, em conjunto com o instituto, suspender a iniciativa da Fundação de Apoio à Inovação Científica e Tecnológica do IBGE (IBGE+), “proposta apoiada pelo MPO, para o desenvolvimento institucional e a ampliação das fontes de recursos para o IBGE.”