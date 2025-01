Ibovespa fecha em queda e volta aos 123 mil pontos após Fed e à espera do BC

- LOCALIZA ON perdeu 3,79%, pressionada pelo movimento de alta na curva de juros brasileira, que afetou outros papéis de empresas sensíveis à economia doméstica, entre eles MAGAZINE LUIZA ON, que recuou 2,51%, no segundo dia seguido de queda, após começar a semana marcando máximas em um mês. O índice do setor de consumo caiu 0,6%.

- BRASKEM PNA caiu 2,67%, em mais um dia de ajuste negativo, após forte valorização desde o começo do ano -- até a segunda-feira, subia mais de 28%. O analista Conrado Vegner, do Safra, reiterou a recomendação neutra para a ação e reduziu o preço-alvo de 27 para 18 reais, citando recuperação mais lenta do que o esperado nos spreads petroquímicos.

- PETZ ON subiu 2,9%, descolando de outros varejistas em dia de alta nas taxas dos DIs. Após anunciar na segunda-feira que a XP passou a deter uma participação de 11,65% na empresa, a Petz disse na véspera que fundos controladores da Cobasi -- que fechou acordo para fusão com a Petz -- reduziram temporariamente sua participação na companhia para 8,3%.

- RD SAÚDE ON fechou em alta de 2,14%, no segundo dia de recuperação, após quatro sessões seguidas de queda, período em que as negociações tiveram como pano de fundo notícias envolvendo possibilidade de supermercados venderem medicamentos sem prescrição e definição do fator X referente ao reajuste de preços de medicamentos a ser aplicado em 2025/2026.

- PETROBRAS PN recuou 0,62%, em dia de queda dos preços do petróleo no mercado externo, onde o barril de Brent perdeu 1,17%.

- ITAÚ UNIBANCO PN fechou com variação negativa de 0,24%, enquanto BANCO DO BRASIL ON caiu 0,33%, BRADESCO PN encerrou em baixa de 1,03% e SANTANDER BRASIL UNIT cedeu 0,76%. Itaú, Bradesco e Santander divulgam balanço do quarto trimestre de 2024 na semana que vem, mas o foco estará nos prognósticos para 2025.