S&P 500 e Nasdaq recuam com perdas em Apple e Nvidia; Fed em foco

(Reuters) - O S&P 500 e o Nasdaq recuavam nesta quarta-feira, com as perdas da Apple e da Nvidia superando os ganhos em outros setores, enquanto o foco dos investidores estava voltado para a decisão de juros do Federal Reserve mais tarde.

Os mercados esperam amplamente que o banco central dos Estados Unidos mantenha a taxa de juros inalterada em sua decisão, que será anunciada às 16h (horário de Brasília).

"Sem clareza sobre o impacto de uma série de políticas, principalmente tarifas, mas também sobre a política tributária e o impacto da política de imigração no mercado de trabalho, achamos que é justo esperar uma orientação limitada do Fed hoje", disseram economistas do Goldman Sachs em nota.