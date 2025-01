Blackstone tem lucro maior com recuperação de M&A e mercado imobiliário

A mercado espera que a atividade de financiamento alavancado se recupere este ano, à medida que os custos de empréstimos diminuem, permitindo que as empresas de private equity financiem negócios mais baratos e concluam mais aquisições.

Algumas das maiores empresas de aquisições do mundo, incluindo a Blackstone, começaram a buscar grandes compras alavancadas à medida que as perspectivas de financiamento melhoram.

A Blackstone informou que os fluxos de entrada de recursos no quarto trimestre em seus fundos foram de 57,5 bilhões de dólares, elevando a conta do ano inteiro para 171,5 bilhões. A companhia investiu 41,6 bilhões de dólares no trimestre.

"A Blackstone parece estar sinalizando uma tendência de alta no setor imobiliário, uma vez que as aplicações de 4,7 bilhões de dólares em imóveis excederam em muito as entradas de 1,5 bilhão", disse Chris Kotowski, analista da Oppenheimer.

Os executivos da Blackstone disseram que o número de empresas que buscam fazer ofertas públicas iniciais de ações é agora o dobro do que era há um ano.

No mês passado, a empresa anunciou a compra de um edifício de escritórios de alto padrão no centro de Tóquio por 2,6 bilhões de dólares, o maior gasto imobiliário já feito por um investidor estrangeiro no Japão.