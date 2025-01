Brasil fecha mais vagas formais de emprego do que esperado em dezembro e encerra 2024 com saldo positivo de 1,694 mi vagas

BRASÍLIA (Reuters) - O Brasil fechou mais vagas formais de trabalho do que o esperado por analistas em dezembro, mas encerrou 2024 com um saldo positivo líquido de 1.693.673 postos, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta quinta-feira pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

No mês passado, foram eliminadas 535.547 vagas, fruto de 1.524.251 admissões e 2.059.798 desligamentos, dado que ficou bem acima da expectativa de economistas apontada em pesquisa da Reuters de fechamento líquido de 402.500 vagas.

O dado fechado do ano refletiu 25.567.248 admissões e 23.873.575 desligamentos. O saldo de empregos em dezembro historicamente apresenta retração.