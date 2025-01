Dólar cai pela 9ª sessão consecutiva em dia de ganhos para ativos brasileiros

O recuo dos rendimentos dos Treasuries no exterior, após o Banco Central Europeu (BCE) cortar juros, e a queda do dólar ante boa parte das demais divisas também impactavam as cotações no Brasil.

Para completar o quadro, agentes do mercado receberam de forma positiva as declarações do presidente Luiz Inácio Lula a jornalistas, em Brasília. Lula disse que o titular da Fazenda, Fernando Haddad, é um “ministro extraordinário”, rebatendo críticas feitas na véspera ao ministro pelo presidente do PSD, Gilberto Kassab.

Lula afirmou ainda que a decisão de reajustar o diesel é da Petrobras e que a estatal não precisa avisá-lo sobre isso. Em outro momento, mantendo-se dentro da “cartilha” do mercado, Lula disse que tem consciência de que o novo presidente do BC, Gabriel Galípolo, não pode dar um “cavalo de pau” nos juros.

Neste cenário, o dólar à vista perdeu força até a cotação mínima de 5,8519 reais (-0,28%), registrada às 16h57, pouco antes do fechamento.

Na sexta-feira, último dia útil do mês, a volatilidade tende a se ampliar no período da manhã. Isso porque ocorrerá a formação da Ptax de fim de mês.

Calculada pelo BC com base nas cotações do mercado à vista, a Ptax serve de referência para a liquidação de contratos futuros. No fim de cada mês, agentes financeiros tentam direcioná-la a níveis mais convenientes às suas posições, sejam elas compradas (no sentido de alta das cotações) ou vendidas em dólar (no sentido de baixa).