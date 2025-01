Ibovespa dispara com expectativa sobre próximos passos do BC

O volume financeiro somou 25,5 bilhões de reais.

Com tal desempenho, o Ibovespa agora acumula uma valorização de 5,51% em janeiro, que deve encerrar uma sequência de quatro perdas mensais. Desde a mínima intradia deste ano, apurada em 14 de janeiro, de 118.222,64 pontos, a alta alcança 7,35%.

O Comitê de Política Monetária (Copom) do BC confirmou na véspera as expectativas com aumento da Selic para 13,25% e sinalização de mais uma alta de 1 ponto percentual na próxima reunião, em março, mas deixou em aberto os próximos movimentos.

No comunicado sobre a decisão, economistas enxergaram ênfase do BC aos riscos de desaceleração da atividade econômica doméstica, com alguns não descartando que Copom possa encerrar o ciclo de aperto monetário mais cedo do que algumas previsões.

Dados do mercado de trabalho formal no Brasil mais fracos do que as previsões em dezembro reforçaram tal entendimento, que serviu como gatilho para compras na bolsa paulista, com papéis sensíveis a juros entre as maiores altas do Ibovespa.

Na última pesquisa Focus, divulgada na segunda-feira, a mediana das previsões apontava a Selic a 15% no final do ciclo de alta, mas alguns há economistas com uma previsão de taxa terminal mais elevada, como os do Itaú, em 15,75%.