Intel tem receita do 4º tri acima do esperado, investidores aguardam novo CEO

Por Max A. Cherney e Arsheeya Bajwa

(Reuters) - A Intel divulgou nesta quinta-feira seus resultados do trimestre encerrado em dezembro, superando as expectativas dos analistas, que eram baixas, enquanto sua projeção para a receita no trimestre corrente ficou abaixo das estimativas.

A fabricante de chips tem enfrentado uma demanda fraca pelos seus chips de data center, ao mesmo tempo em que os investidores aguardam um novo presidente-executivo para a companhia.