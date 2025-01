Lula diz que decisão de reajustar diesel é da Petrobras e que estatal não precisa avisá-lo

"Não autorizei aumento do diesel, quem autoriza o aumento é a Petrobras e não o presidente da República", disse Lula, em coletiva de imprensa com jornalistas no Palácio do Planalto.

"A Petrobras não precisa me avisar... Se achar que precisa fazer reajuste, ela faz e avisa a imprensa."

A Petrobras vem mantendo os preços do diesel cobrados em suas refinarias estáveis desde dezembro de 2023, enquanto tem adotado uma estratégia comercial que visa evitar repassar volatilidades internacionais ao mercado interno.

A estratégia da companhia também leva em conta seus ativos, logística e cotações internacionais, além de considerar questões relacionadas a participação de mercado, segundo informações anteriores passadas pela empresa.

Desde o último ajuste, o preço do diesel da companhia passou por períodos mais altos e mais baixos do que a paridade do preço de importação, segundo cálculos de especialistas. Atualmente, os preços estão mais baixos do que no exterior, segundo esses especialistas.

Regras do estatuto da Petrobras, incluídas nos últimos anos, impedem que a companhia tenha prejuízos para atender interesses do governo. Dessa forma, o governo não pode intervir diretamente na estratégia comercial da companhia de forma que a prejudique. A decisão de reajustar preços é da diretoria.