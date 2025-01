Stellantis vai contratar 1.500 no Brasil em 2025, prepara lançamento de marca chinesa Leapmotor

Cerca de 1.200 dos novos trabalhadores serão destinados para Betim, onde o grupo produz modelos Fiat, e o volume de contratações vai elevar o número de funcionários para aproximadamente 17 mil, afirmou a companhia.

"Betim está trabalhando cheio, com algumas áreas em dois turnos e outras em três, mas está 'full'", disse Cappellano na entrevista, acrescentando que no complexo a Stellantis tem um polo de engenharia com quatro mil funcionários. "As perspectivas de crescimento estão nos levando a fazer as contratações", disse o executivo.

Atualmente, Betim tem capacidade para produzir 630 mil veículos, 1,1 milhão de motores e 540 mil transmissões por ano.

A Fiat encerrou 2024 na liderança do mercado brasileiro de veículos pelo quarto ano consecutivo, com uma participação de 29,4%, e tendo a picape compacta Strada como veículo mais vendido do país, segundo dados da companhia. Na América do Sul, a Stellantis liderou o mercado no ano passado, com uma fatia de 22,9%.

Cappellano afirmou que o restante das novas contratações será destinado principalmente à fábrica da Stellantis em Porto Real (RJ), que atualmente produz modelos da Citroen. Além dos dois polos, o grupo ainda tem uma fábrica em Goiana (PE), responsável pela produção de veículos das marcas Jeep e RAM e que está completando 10 anos de operações.

A companhia está em período de silêncio antes da divulgação de resultados de 2024, previstos para 26 de fevereiro, e Cappellano evitou fazer projeções para os mercados da região para este ano. A associação de montadoras, Anfavea, estima que as vendas de veículos novos no Brasil, sexto maior mercado do mundo, vão crescer 5,6% em 2025, para 2,8 milhões de unidades.