Taesa anuncia Catia Pereira como CFO a partir de 10 de fevereiro

(Reuters) - A Taesa informou que seu conselho de administração elegeu nesta quinta-feira a executiva Catia Pereira como diretora financeira e de relações com investidores da companhia, conforme fato relevante ao mercado.

A transmissora de energia acrescentou no comunicado que Pereira, que já passou por empresas como Sabesp e Embratel, tomará posse do cargo no dia 10 de fevereiro.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)