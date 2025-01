Wall Street fecha em alta conforme investidores avaliam balanços corporativos

Por Caroline Valetkevitch

NOVA YORK (Reuters) - As ações dos Estados Unidos fecharam em alta nesta quinta-feira, com investidores digerindo um conjunto de balanços corporativos importantes, com comentários positivos da Tesla ajudando a compensar uma previsão decepcionante da Microsoft.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 ganhou 0,50%, para 6.069,66 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 0,23%, para 19.678,05 pontos. O Dow Jones subiu 0,37%, para 44.879,61 pontos.