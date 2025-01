Alupar compra Rialma Transmissora IV

A Rialma IV é um ativo correspondente ao lote 3 do leilão de transmissão 2 de 2021 promovido pela Aneel. O empreendimento, em operação comercial a partir de junho de 2023, compreende as linhas de transmissão Rio das Éguas - Rio Grande II (230 kV, C1), e Barreiras II – Barreiras (230 kV, C3) com extensão total de 162 quilômetros, na Bahia e com receita anual permitida (RAP) de 20,6 milhões de reais, afirmou a Alupar.

(Por Alberto Alerigi Jr.)