Autoridade do Tesouro dos EUA deixará cargo após impasse com aliados de Musk, diz jornal

(Reuters) - David Lebryk, o servidor de mais alto escalão do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, deixará o cargo após um confronto com aliados do bilionário Elon Musk sobre o acesso a um sistema de pagamentos, informou o jornal The Washington Post nesta sexta-feira.

A reportagem, citando três pessoas com conhecimento do assunto, disse que Lebryk e os representantes de Musk entraram em conflito sobre o acesso a um sistema usado para pagar mais de 6 trilhões de dólares por ano em benefícios da Seguridade Social e do programa Medicare, bem como salários, pagamentos de contratos governamentais e restituições de impostos.

Não ficou claro por que a equipe ligada a Musk, que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, encarregou de trazer eficiência para o governo, buscou acesso ao sistema de pagamentos.