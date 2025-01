Brasil fecha 2024 com taxa média anual de desemprego de 6,6%, mais baixa da série

O mercado de trabalho forte levanta preocupações em relação à inflação, que no ano passado superou o teto da meta do governo.

Neste mês, o Banco Central elevou a taxa Selic em 1 ponto percentual, a 13,25% ao ano, em decisão unânime de sua diretoria, e manteve a orientação de mais uma alta equivalente em março, deixando os passos seguintes em aberto.

"Em nossa visão, é cedo para falar em desaceleração relevante no mercado de trabalho para alívio no cenário de inflação e da política monetária. Mantemos nossa previsão de que o BC realizará um ciclo de aperto monetário acelerado, com um aumento de 100 pontos-base na reunião de 19 de março, seguido por um ajuste de 75 pontos-base em 7 de maio, elevando a taxa Selic para 15%", disse em nota Tatiana Pinheiro, economista-chefe da Galapagos Capital.

Nos três meses até dezembro, o número de desempregados caiu 2,5% em comparação com o terceiro trimestre, chegando a 6,823 milhões de pessoas. Na comparação com o mesmo período do ano anterior, houve recuo de 15,6%.

Já o total de ocupados aumentou 0,8% ante o trimestre imediatamente anterior e 2,8% sobre o mesmo período de 2023, a 103,818 milhões de pessoas

O contingente de trabalhadores com carteira assinada no setor privado subiu 0,7% no quarto trimestre em comparação com o terceiro, enquanto os que não tinham carteira apresentaram recuo de 0,9%.