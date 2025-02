Eztec assume controle compartilhado da construtora Lindenberg

SÃO PAULO (Reuters) - A Eztec informou nesta sexta-feira que passou a exercer o controle compartilhado da construtora Lindenberg juntamente com a Lindenberg Investimentos, após operação de capitalização pela companhia.

A Eztec tinha desde 2022 uma joint venture com a Lindenberg, a EZ-CAL, visando desenvolver empreendimentos imobiliários em São Paulo, veículo que previa o direito à Eztec de exercer a subscrição de novas ações da Lindenberg, o que foi feito.

Com a conclusão do negócio, a Eztec passa a deter 46,75% das ações da Lindenberg, dividindo o controle da empresa com a Lindenberg Investimentos, que detém o mesmo percentual dos papéis, a partir de um acordo de acionistas.