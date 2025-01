Fluxus, da J&F, desiste de ativos onshore da Brava Energia

Por Leticia Fucuchima e Gabriel Araujo

SÃO PAULO (Reuters) -A Fluxus, empresa de petróleo e gás do grupo J&F, desistiu do processo competitivo por ativos terrestres da Brava Energia, informou em nota nesta sexta-feira.

A empresa controlada pela família Batista disse que foi convidada a participar da segunda rodada do processo, mas decidiu não prosseguir após uma análise preliminar, o que fez com que as ações da Brava reduzissem ganhos nesta sexta-feira.