Haddad cobra "honestidade intelectual" na avaliação da política fiscal e ataca governos anteriores

“Nós tivemos o governo Temer e o governo Bolsonaro com déficits fiscais muito superiores -- mas muito superiores -- ao que está sendo observado agora”, afirmou Haddad. “Havia muita retórica de cuidado com as contas públicas, mas nem o Meirelles, nem o Guedes conseguiram produzir um superávit sustentável das contas públicas.”

Os comentários de Haddad surgem em um contexto de mudanças na comunicação do governo neste início de 2025, após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva substituir Paulo Pimenta pelo publicitário Sidônio Palmeira no cargo de ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom).

Desde então, o governo tem se esforçado para divulgar as conquistas alcançadas até esta metade de mandato, contrapondo-se às administrações anteriores.

“O déficit dos sete anos dos governos Temer e Bolsonaro são déficits que somaram 2% do PIB. Ano passado tivemos um déficit de 0,1%”, pontuou Haddad na entrevista. “Então, passa uma ideia falsa de que estava se cuidando das contas públicas antes e não está se cuidando agora”, acrescentou.

Na tarde de quinta-feira o Tesouro Nacional informou que o governo central registrou um déficit primário de 11,032 bilhões de reais em 2024, o equivalente a 0,09% do PIB. A conta exclui quase 32 bilhões de reais em despesas extraordinárias que não serão contabilizadas na apuração da meta fiscal, especialmente os gastos para mitigar efeitos das enchentes no Rio Grande do Sul.

A meta fiscal do governo para 2024 era de resultado primário zero, com tolerância de 0,25 ponto percentual para mais ou para menos. Na prática, o resultado obtido ficou de fato dentro da meta.