Ibovespa fecha em queda, mas confirma primeira alta mensal desde agosto

- PETROBRAS PN fechou em alta de 0,8%, renovando máximas históricas, após a estatal anunciar o primeiro aumento de preço do diesel em mais de um ano. De acordo com o Itaú BBA, o anúncio demonstra a autonomia da empresa na execução de sua estratégia comercial. No exterior, o barril de Brent fechou com variação negativa de 0,14%.

- BTG PACTUAL UNIT subiu 1,62%, melhor desempenho entre os bancos do Ibovespa, que começam a reportar na próxima semana os resultados do último trimestre de 2024. BTG divulga seus números apenas no dia 10, mas SANTANDER BRASIL UNIT, que avançou 0,89%, e ITAÚ UNIBANCO PN, que caiu 0,65%, divulgam na quarta-feira, dia 5, enquanto BRADESCO PN, que perdeu 0,41%, apresenta na sexta-feira. BANCO DO BRASIL ON, que publica balanço no dia 19 de fevereiro, fechou com acréscimo de 0,14%.

- TOTVS ON valorizou-se 4,45%, com a empresa de tecnologia afirmando que continua avaliando se apresentará ou não proposta vinculante para a aquisição da Linx no âmbito de processo competitivo.

- AZEVEDO & TRAVASSOS ON, que não faz parte do Ibovespa, avançou 9,4%, após anunciar que foram concluídas as etapas preparatórias e obtidas as autorizações para a cisão parcial dos negócios de energia e exploração e produção de petróleo, que passarão a ser concentrados na Azevedo & Travassos Energia. Na máxima do dia, disparou quase 14%.