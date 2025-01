Membros do BCE sugerem mais cortes de juros em meio a otimismo com inflação

"Estamos cada vez mais próximos de uma situação em que a taxa de juros do banco central não pode mais ser considerada alta ou um obstáculo aos investimentos", acrescentou.

A inflação da zona do euro, que subiu 2,4% no mês passado na base anual, é vista oscilando perto do nível atual por enquanto, antes de chegar a 2% em meados do ano.