Petróleo registra perdas semanais antes de os EUA criarem tarifas para Canadá e México

Por Arathy Somasekhar

HOUSTON (Reuters) - Os preços do petróleo caíram nesta sexta-feira e fecharam a semana também em recuo, com os investidores aguardando as tarifas de 25% impostas pelos Estados Unidos ao Canadá e ao México, previstas para o sábado.

Os contratos futuros do petróleo Brent para março, que vencem nesta sexta-feira, fecharam em queda de 0,11 dólar, a 76,76 dólares por barril. Os contratos futuros do segundo mês, mais ativos, caíram 0,31 dólar, a 75,58 dólares.