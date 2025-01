Reservatórios de hidrelétricas do SE/CO devem superar 74% ao final de fevereiro, prevê ONS

SÃO PAULO (Reuters) - Os principais reservatórios de usinas hidrelétricas do Brasil, localizados no subsistema Sudeste/Centro-Oeste, devem alcançar 74,2% da capacidade no final de fevereiro, estimou o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) nesta sexta-feira.

O nível projetado para a região representa um salto de 12,4 pontos percentuais frente à marcação atual, de 61,8%, na esteira de chuvas abundantes que vêm permitindo a recuperação dos reservatórios e elevando o potencial da geração hidrelétricas nos últimos meses.

As projeções do ONS para fevereiro apontam afluências acima da média histórica apenas no Norte, com 110% da média, enquanto no Sudeste/Centro-Oeste o indicador deve ficar um pouco abaixo da média (95%). Para o Sul, são projetadas chuvas equivalentes a 80% da média de fevereiro, enquanto no Nordeste a estimativa é de 86%.