STOXX 600 registra a maior sequência de ganhos semanais em 10 meses

O grupo de tecnologia industrial Hexagon deu o maior impulso ao setor de tecnologia. As ações do grupo ganharam 8,9% depois de registrar um aumento surpreendente no lucro operacional do quarto trimestre.

A fabricante de equipamentos de chips de computador ASML também subiu 2,3%, sustentando os ganhos após seu robusto relatório de lucros na quarta-feira.

O setor de saúde subiu 0,4%, com a Novartis em alta de 1,9%, depois que a empresa divulgou um lucro líquido trimestral ajustado que excedeu expectativas, após fortes vendas de seu medicamento para insuficiência cardíaca Entresto e do medicamento para esclerose múltipla Kesimpta.

O índice STOXX 600 se encaminhou para sua quarta sessão seguida de ganhos recordes, bem como de uma sexta alta semanal consecutiva, a mais longa sequência desde março de 2024.

As ações superaram a desvalorização do mercado global de segunda-feira, desencadeada pelo modelo de inteligência artificial de baixo custo da empresa chinesa DeepSeek, enquanto sinais de que o Banco Central Europeu (BCE) pode cortar os juros novamente em março, em um cenário de fraco crescimento econômico, ajudaram a assumir alguns riscos.

Operadores veem cerca de 79 pontos-base de cortes nos juros este ano, de acordo com dados da LSEG.