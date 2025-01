Wall Street fecha em baixa com anúncio da Casa Branca sobre implementação de tarifas por Trump

"Eu pensava que o mercado estaria caindo mais", disse Rick Meckler, sócio da Cherry Lane Investments, um escritório de investimentos familiares. "Não se trata apenas do anúncio em si, que, na minha opinião, provavelmente afeta um número seleto de setores. São quaisquer medidas de retaliação que sejam tomadas."

As ações caíram na tarde desta sexta-feira depois que a Casa Branca disse que as tarifas contra o Canadá, México e China entrarão em vigor no sábado.

A sexta-feira também encerrou uma semana repleta de resultados trimestrais de empresas dos EUA. As ações da Apple terminaram em queda de 0,7%. Elas subiram mais cedo, depois que a empresa fez comentários otimistas sobre seus resultados na quinta-feira, em um sinal de que espera se recuperar de uma queda nas vendas do iPhone à medida que lança recursos de inteligência artificial.

O setor de energia liderou as quedas entre os demais do S&P 500 nesta sexta-feira, com as ações da Chevron em queda de 4,6%, depois que a empresa divulgou lucros do quarto trimestre abaixo das estimativas, e a Exxon Mobil caindo 2,5% após seus resultados trimestrais.

O Dow Jones caiu 0,75%, para 44.544,66 pontos. O S&P 500 perdeu 0,50%, para 6.040,53 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq recuou 0,28%, para 19.627,44 pontos.

Os índices registraram ganhos no mês de janeiro, com o Dow Jones em alta de 4,7%, o S&P 500 subindo 2,7% e o Nasdaq ganhando 1,6%.