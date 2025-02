Alcolumbre é eleito presidente do Senado com promessa de defender prerrogativas da Casa

Por Maria Carolina Marcello

BRASÍLIA (Reuters) - O senador Davi Alcolumbre (União-AP) foi eleito neste sábado por seus pares, com votos tanto do governo quanto da oposição, para comandar o Senado pelos próximos dois anos, com a promessa de defender as prerrogativas da Casa perante os demais Poderes e manter independência durante os dois últimos anos do atual mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Parlamentar com forte influência no Senado, Alcolumbre foi eleito com 73 votos dentre os 81 senadores, bem acima do mínimo de 41 votos necessários para ser declarado vitorioso no primeiro turno de votação.