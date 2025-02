Hugo Motta é eleito presidente da Câmara dos Deputados com amplo apoio

Por Maria Carolina Marcello

BRASÍLIA (Reuters) - Deputados confirmaram neste sábado a já esperada eleição de Hugo Motta (Republicanos-PB) para presidente da Câmara pelos próximos dois anos, com um amplo leque de apoio que reuniu em torno do parlamentar tanto o PT, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quanto o PL, principal partido da oposição.

Com 444 votos de um total de 513 e o apoio de um bloco com 17 dos 20 partidos com representação na Câmara, deputados elegeram o paraibano de 35 anos, escolhido a dedo pelo até então presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL). Para ser eleito presidente, o parlamentar precisava receber ao menos 257 votos no primeiro turno ou a maioria simples dos deputados no segundo turno, que não foi necessário neste sábado.