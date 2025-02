Ações de Hong Kong fecham perto da estabilidade com tarifas e impulso de IA em foco

HONG KONG (Reuters) - O principal índice acionário de Hong Kong fechou próximo da estabilidade na reabertura do mercado após o feriado do Ano Novo Lunar, com o choque pelas tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, compensado pelo otimismo em relação às empresas de inteligência artificial e possíveis estímulos.

O índice Hang Seng, em Hong Kong, caiu 0,04%, depois de recuar até 1,7% para uma mínima de uma semana no início da sessão.

Trump impôs à China uma tarifa de 10% no fim de semana, conforme ameaçado no mês passado, e considerou a medida necessária para combater a imigração ilegal e o comércio de drogas. Pequim disse que contestará a medida na Organização Mundial do Comércio (OMC) e tomará outras contramedidas.