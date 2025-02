Alcolumbre cita emendas, manda recado ao STF e pede respeito entre Poderes

Eleito presidente do Senado e do Congresso no último sábado, Alcolumbre citou especificamente as emendas parlamentares como instrumentos indispensáveis à atividade parlamentar. Os recursos do Orçamento cuja destinação é definida por deputados e senadores têm estado no centro de mal-estar entre o Judiciário e o Legislativo, em uma queda de braço em torno da transparência e a rastreabilidade desses valores.

"A recente controvérsia sobre emendas parlamentares ao Orçamento ilustra a necessidade de respeito mútuo e diálogo contínuo", afirmou o senador.

As decisões do Supremo Tribunal Federal devem ser respeitadas, mas é igualmente indispensável garantir que este Parlamento não seja cerceado em sua função primordial de legislar e representar os interesses do povo brasileiro, inclusive, levando recursos e investimentos à sua região.

Davi Alcolumbre, presidente do Congresso

Atualmente, parlamentares controlam quase um quarto dos recursos disponíveis para investimentos e implementação de políticas do governo por meio das emendas parlamentares, uma participação que cresceu significativamente na última década e tornou-se, em parte, de execução impositiva.