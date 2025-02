BC do Japão debateu risco de iene fraco e escopo para mais aumentos de juros na reunião de janeiro, mostra resumo

Por Leika Kihara

TÓQUIO (Reuters) - Autoridades do Banco do Japão discutiram a probabilidade de aumentar ainda mais a taxa de juros, com alguns alertando sobre os riscos de aumento da inflação e os danos que um iene fraco poderia infligir à economia, segundo um resumo de opiniões em sua reunião de janeiro divulgado nesta segunda-feira.

O debate destaca uma chance cada vez maior de que o banco central continue a elevar os custos dos empréstimos em várias etapas, mesmo depois de aumentar a taxa de juros de curto prazo para 0,5% na reunião de 23 e 24 de janeiro - a mais alta para o Japão em 17 anos.