BCE ainda não chegou ao fim do ciclo de cortes, mas é preciso cautela, diz Kazimir

FRANKFURT (Reuters) - A taxa de juros do Banco Central Europeu tem espaço para cair ainda mais devido ao crescimento fraco e à desaceleração da inflação na zona do euro, mas a incerteza é tão alta que qualquer orientação mais precisa seria irrealista, disse o membro do banco Peter Kazimir nesta segunda-feira.

O BCE reduziu os custos dos empréstimos pela quarta reunião consecutiva na quinta-feira e manteve a porta aberta para um maior afrouxamento, argumentando que a inflação está no caminho certo para atingir sua meta de 2% e que as mais recentes preocupações com os preços devem desaparecer em breve.

Os mercados precificam totalmente outro corte em 6 de março e autoridades que falaram à Reuters sob condição de anonimato disseram que a discussão real sobre uma possível pausa pode começar apenas em abril, já que o próximo corte permanece incontroverso.