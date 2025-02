BNDES vai financiar R$1,5 bi para Águas de Manaus

SÃO PAULO (Reuters) - O BNDES anunciou nesta segunda-feira que vai financiar 1,5 bilhão de reais para a Águas de Manaus, concessionária de saneamento do grupo Aegea, universalizar a cobertura de esgoto na capital do Amazona.

O plano de investimento da companhia, que tem contrato de concessão de 45 anos, prevê investimentos de cerca de 3,08 bilhões de reais. A Aegea, uma das maiores empresas privadas de água e esgoto do país, é investida da Itaúsa e controlada por Equipav, tendo ainda o fundo soberano de Cingapura, GIC, como acionista.

O financiamento contará com 255 milhões de reais do BNDES Finem e com a emissão de debêntures incentivadas no valor de 1,245 bilhão, com emissão coordenada pelo próprio banco de fomento.