Citi reitera compra para XP e eleva B3 com ações "muito atrativas para ignorar"

(Reuters) - Analistas do Citi reiteraram recomendação de compra para XP Inc e elevaram a recomendação para B3 para compra ante neutra, afirmando que as ações de ambas as companhias estão muito atrativas para serem ignoradas.

"Nós vemos tanto a B3 quanto a XP se diversificando além do segmento de ações, o que deve dar suporte ao crescimento da receita nos próximos anos", afirmaram Gustavo Schroden e equipe em relatório a clientes nesta segunda-feira.

"Os esforços de eficiência continuarão cruciais para sustentar a tendência ascendente na receita e a expansão adicional do ROE (retorno sobre o patrimônio)."