Dólar sobe em linha com emergentes em meio a temores de guerra comercial após tarifas de Trump

Na sexta-feira, o dólar à vista fechou em baixa de 0,30%, a 5,8355 reais, a menor cotação desde 26 de novembro do ano passado. Apesar do movimento contido em algumas sessões, desde 17 de janeiro o dólar não fecha um dia em alta.

Trump confirmou no fim de semana as promessas feitas antes de sua posse e impôs tarifas de 25% sobre os produtos de México e Canadá e de 10% nas importações vindas da China, um movimento que gerou anúncios de medidas retaliatórias pelos países, além de preocupações com um conflito comercial mais amplo.

O presidente dos EUA ainda sinalizou que tarifas sobre a União Europeia podem ser anunciadas em breve. As taxas sobre México, Canadá e China entrarão em vigor na terça-feira.

Embora tenha encontro marcado para esta segunda com os líderes de Canadá e México, Trump minimizou a possibilidade de eles serem capazes de mudar seu pensamento.

Analistas têm apontado desde a campanha presidencial que os planos tarifários de Trump possuem uma série de efeitos negativos para países emergentes. Primeiramente, eles favorecem o dólar ao manter os rendimentos dos Treasuries elevados, uma vez que possuem potencial inflacionário.

Além disso, as tarifas, e uma consequente guerra comercial, também podem impactar o desempenho econômico de mercados importantes para países emergentes, como China e UE, o que influencia negativamente os ativos de economias como o Brasil.