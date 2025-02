Futuros recuam com temores por guerra comercial após tarifas de Trump

Trump disse que conversará nesta segunda-feira com os líderes de Canadá e México, que anunciaram tarifas retaliatórias, mas minimizou as expectativas de que mudará de ideia.

O futuro do S&P 500 caía 1,35%, enquanto o contrato futuro do Nasdaq 100 tinha queda de 1,51%, e o futuro do Dow Jones recuava 1,22%.

A maioria das ações de chips despencava, com a Nvidia caindo 3%, enquanto a Broadcom perdia 3,4%.

A maior parte das ações de megacaps também recuava, com a Apple e a Microsoft caindo cerca de 2% cada.

Trump ainda alertou que as tarifas sobre a Europa "definitivamente acontecerão", mas não esclareceu seus planos.

Balanços corporativos continuam no radar, com a Alphabet, a AMD, a PayPal e a Eli Lilly sendo algumas das empresas proeminentes que divulgarão seus resultados trimestrais nesta semana.