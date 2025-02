Governo quer aprovar reforma do IR e isenção até R$5 mil este ano para valer em 2026, diz Padilha

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse nesta segunda-feira que o governo vai trabalhar para aprovar este ano a reforma do imposto de renda e a isenção de IR para os trabalhadores que recebem até 5 mil reais por mês, com o intuito de que as medidas entrem em vigor no ano que vem.

A reforma do imposto de renda está sendo detalhada pelo Ministério da Fazenda e ainda não tem uma data para ser apresentada ao Congresso, acrescentou Padilha após reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e líderes do governo no Congresso.

O ministro também afirmou, em entrevista a jornalistas no Palácio do Planalto, que Lula vai se reunir com presidentes e líderes de partidos e ministros para discutir o governo e os próximos dois anos de mandato.