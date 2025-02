Ibovespa tem queda discreta com noticiário sobre tarifas dos EUA em foco

- PETROBRAS PN caiu 0,5%, após renovar máximas históricas na última sexta-feira, tendo no radar dados de produção e vendas do último trimestre de 2024 da estatal após o fechamento do pregão. PETROBRAS ON recuou 1,22%. No exterior, o barril de petróleo Brent subiu 0,38%.

- VALE ON terminou com variação positiva de 0,07%, ainda sem a referência dos futuros do minério de ferro na China por feriado naquele país. No setor de mineração e siderurgia, GERDAU PN avançou 1,51%, uma vez que pode se beneficiar das ações tarifárias de Trump em razão de suas operações nos EUA. CSN ON e USIMINAS PNA fecharam com declínio de 0,66% e alta de 0,36%, respectivamente.

- ENEVA ON subiu 1,27%, após divulgar que assinou um aditivo do contrato de fornecimento de gás natural liquefeito para a Virtu GNL, em medida que monetiza toda a capacidade das plantas de liquefação de gás natural do complexo Parnaíba, no Maranhão. O Itaú BBA também reiterou "outperform" para as ações, argumentando que o atual nível de preço das ações representa uma "oportunidade única".

- ELETROBRAS ON avançou 1,27%, em dia positivo para o setor elétrico. O BTG Pactual manteve as ações em sua carteira de recomendações 10SIM para fevereiro, citando que uma política de dividendos trimestrais está sendo considerada, bem como a empresa pode estar a algumas semanas de um acordo com o governo federal. Também destacaram que a complexidade tem sido gradualmente reduzida pela administração da empresa.

- AZUL PN recuou 5,65%, em sessão de ajustes, após forte valorização no mês passado, de quase 30%, em período marcado pela conclusão da reestruturação da dívida da companhia aérea e avanço nas tratativas para uma potencial união dos negócios no Brasil com a rival Gol. Fora do Ibovespa, GOL PN fechou em queda de 3,53%.