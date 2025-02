Indústria da zona do euro dá sinais de estabilização, mostra PMI

LONDRES (Reuters) - O setor industrial da zona do euro mostrou alguns sinais de estabilização no início do ano, uma vez que as empresas ignoraram os custos crescentes e a ameaça das tarifas dos Estados Unidos e se tornarem mais otimistas em relação às perspectivas, segundo uma pesquisa.

O Índice de Gerentes de Compras (PMI) final da HCOB para o setor industrial da zona do euro, compilado pela S&P Global, subiu para 46,6 em janeiro, acima da preliminar de 46,1 e mais próximo da marca de 50 que separa crescimento de contração.

O índice, que tem estado abaixo de 50 desde meados de 2022, foi de 45,1 em dezembro.