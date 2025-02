Inflação da zona do euro acelera em janeiro com preços de energia

FRANKFURT (Reuters) - A inflação da zona do euro acelerou ligeiramente no mês passado, mas permaneceu em uma trajetória prevista que poderia permitir que o Banco Central Europeu reduza ainda mais as taxas de juros, possivelmente já em março.

O BCE reduziu os custos dos empréstimos no mês passado pela quarta vez consecutiva e deu a entender que poderia afrouxar ainda mais a política monetária uma vez que a inflação pode estar de volta à sua meta de 2% até meados do ano, o crescimento econômico está anêmico e uma guerra comercial com os EUA é uma possibilidade clara.

A inflação dos preços ao consumidor nas 20 nações que compartilham o euro acelerou para 2,5% em janeiro em uma base anual, de 2,4% em dezembro, informou a Eurostat na segunda-feira, um pouco acima das expectativas de uma pesquisa da Reuters com economistas, uma vez que os custos de energia acentuadamente mais altos aumentaram as pressões dos preços.