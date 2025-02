Investidores elevam apostas em cortes de juros pelo BC britânico após tarifas de Trump

Os rendimentos dos títulos do governo britânico de curto prazo atingiram seu menor nível desde pouco antes do anúncio do orçamento pela ministra das Finanças, Rachel Reeves, em 30 de outubro, que incluiu empréstimos extras e aumentos de impostos para empresas, o que afetou as contratações corporativas.

O rendimento do gilt de dois anos caiu para 4,113%, o menor valor desde 25 de outubro, antes de subir um pouco mais tarde.

O rendimento do gilt de dez anos atingiu seu menor nível desde 16 de dezembro, a 4,463%.