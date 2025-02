Investimento da CCR cresce 20% em 2024, para R$7,2 bi

SÃO PAULO (Reuters) - A CCR anunciou nesta segunda-feira que investiu 7,22 bilhões de reais no ano passado, um crescimento de 19,7% sobre 2023 e maior montante já aplicado pela companhia de concessões de infraestrutura de transporte no país em um ano.

O número representa um investimento no quarto trimestre de 2,24 bilhões de reais, segundo cálculo da Reuters com base no acumulado do ano divulgado pela companhia até o final de setembro. A cifra dos três últimos meses de 2024 ficou praticamente em linha com o desembolsado pela empresa no terceiro trimestre do ano passado (2,1 bilhões de reais).

A maior parte dos recursos aplicados em 2024 pela CCR ocorreu no segmento de rodovias, maior segmento de negócios da companhia. A CCR citou como destaque dos desembolsos o início das obras de duplicação da Serra das Araras (RJ) na rodovia Presidente Dutra e o início do recapeamento de 2,1 mil quilômetros de estradas que formam o sistema Anhaguera-Bandeirantes, em São Paulo.