Itaú BBA vê preço de Eneva como "oportunidade única" e reitera "outperform"

(Reuters) - Analistas do Itaú BBA reiteraram recomendação "outperform" para a Eneva, afirmando que as ações estão sendo negociadas a um valuation atrativo, mesmo considerando apenas os ativos e contratos existentes, e com um gatilho claro que pode destravar criação de valor relevante: o leilão de reserva de capacidade.

Após acumularem uma queda de quase 23% no ano passado, as ações de uma das maiores geradoras termelétricas do país somam uma valorização ao redor de 15% em 2025. Nesta segunda-feira, por volta de 15h15, os papéis subiam 2,54%, a 12,10 reais.

De acordo com Marcelo Sá e equipe, a performance negativa dos papéis no ano passado refletiu um cenário macro desafiador e incertezas relacionadas ao leilão de reserva de capacidade e condições hidrológicas, fatores que levaram a menores suposições de despacho térmico dos investidores após o terceiro trimestre.