Mercado vê inflação ligeiramente mais alta em 2025 e 2026, mostra Focus

A pesquisa semanal com uma centena de economistas mostrou também a manutenção na expectativa para o nível da taxa básica de juros neste ano e no próximo. A mediana das previsões para a Selic em 2025 continua sendo de 15,00%, enquanto para 2026 a projeção ainda é de que a taxa atinja 12,50%.

Esta é a primeira pesquisa Focus divulgada desde a mais recente decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), que elevou a Selic novamente em 1 ponto percentual na quarta-feira passada, a 13,25% ao ano, como havia sinalizado no encontro anterior, repetindo ainda a orientação de que realizará uma alta da mesma magnitude em março.

Os membros do Copom, no entanto, não forneceram indícios sobre os próximos passos para além de março. A ata da reunião do Copom será divulgada na terça-feira.

Analistas também têm demonstrado preocupações com o início do governo de Donald Trump nos EUA. A expectativa é de que as medidas do presidente, que incluem tarifas de importação, possam fortalecer o dólar e prejudicar ativos e as economias de países emergentes.

Trump confirmou no fim de semana sua promessa de impor tarifas sobre México, Canadá e China, indicando que as taxas entrarão em vigor na terça-feira.

No Focus desta segunda, houve ainda manutenção na expectativa para o dólar em 2025 e 2026, com as projeções indicando que a moeda norte-americana encerrará este ano e o próximo em 6,00 reais.